«Лифчик не нравится»: стилист Александр Рогов разнес наряды Оксаны Самойловой

Известный российский дизайнер и стилист Александр Рогов раскритиковал и назвал дешевыми наряды модели и блогера Оксаны Самойловой, сообщает журнал The Voice .

Ведущий «Модного приговора» оценил образ Джигана, в котором он появился на VK Fest вместе с женой. Рэпер был одет в светло-синие джинсы, а также белые майку и кроссовки. Дизайнер назвал нормальным образ исполнителя. При этом его смутил наряд Самойловой.

«Мне не нравится начес, какой-то прям дурацкий. И мне не нравится этот лифчик», — сказал эксперт.

Рогов добавил, что модель часто появляется на публике в «каких-то дурацких дешевых платьях». Недавно в ходе запили обзора на Самойловой нашли «неплохое» платье, однако и оно было «какое-то мятое и корявое».

Ранее стилист Алина Фалеева рассказала, что создать дорогой образ можно и без траты больших денег на брендовые вещи, главное — уметь подбирать гардероб.