Лидия Федосеева-Шукшина жалуется на провалы в памяти и частые обмороки
После инсульта Федосеева-Шукшина стала часто падать в обмороки
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Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина стала часто жаловаться на провалы в памяти и участившиеся после инсульта обмороки, по данным Mash, состояние 86-летней актрисы ухудшилось.
Некоторое время назад Федосеева-Шукшина, находясь у себя дома, упала и ударилась головой. После этого медикам она рассказала о слабости в ногах и трудностях в перемещении.
Врачи рекомендовали знаменитой пациентке отдохнуть в санатории, после чего Федосеева-Шукшина купила путевку в Подмосковье.
В 2023 году Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, затем ее прооперировали и установили электрокардиостимулятор. В настоящее время она практически не может ходить и нуждается в постоянном уходе.