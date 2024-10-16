Лидия Федосеева-Шукшина жалуется на провалы в памяти и частые обмороки

После инсульта Федосеева-Шукшина стала часто падать в обмороки

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина стала часто жаловаться на провалы в памяти и участившиеся после инсульта обмороки, по данным Mash , состояние 86-летней актрисы ухудшилось.

Некоторое время назад Федосеева-Шукшина, находясь у себя дома, упала и ударилась головой. После этого медикам она рассказала о слабости в ногах и трудностях в перемещении.

Врачи рекомендовали знаменитой пациентке отдохнуть в санатории, после чего Федосеева-Шукшина купила путевку в Подмосковье.

В 2023 году Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, затем ее прооперировали и установили электрокардиостимулятор. В настоящее время она практически не может ходить и нуждается в постоянном уходе.