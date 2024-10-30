Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова рассказала о перспективах службы по контракту, а также мерах поддержки военнослужащих и их семей, передает пресс-служба партии.

Как отметила Лидия Антонова, государством и министерством обороны предпринимаются серьезные усилия по улучшению условий прохождения военной службы по контракту, введению дополнительных мер социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

«Активно решаются вопросы жилищного обеспечения, денежного стимулирования военнослужащих-контрактников, достигших высоких служебных показателей. Единовременная выплата контрактникам в Московской области составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Каждому военнослужащему выплачивается зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а в будущем — увеличенная пенсия. Для контрактников также действуют кредитные каникулы. Есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях», — уточнила депутат.

Она также добавила, что поддержка участников СВО и их родственников — одно из основных направлений в работе депутатов всех уровней.

«Мы встречаемся с участниками СВО и военнослужащими-контрактниками, когда они находятся в отпуске. Обсуждаем ситуации, с которыми сталкиваются бойцы. В том числе общаемся с их семьями. Поддержка родственников, чьи мужчины встали на защиту Отечества в трудный для России период и достойно исполняют свой воинский долг в зоне СВО — одна из самых важных задач для каждого из нас. С коллегами по депутатскому корпусу стараемся сделать так, чтобы семьи военнослужащих ни в чем не нуждались, были окружены заботой и вниманием. За каждым из воинов здесь есть надежный тыл — это матери, жены, родные и близкие люди», — сказала депутат Мособлдумы.

Лидия Антонова рассказала, что для получения максимальных знаний и навыков ведения боя, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.