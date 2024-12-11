Лидия Антонова провела встречу с представителями Общества инвалидов Люберец

Встреча прошла при участии муниципального координатора партийного проекта «Единая страна — доступная среда».

«В рамках партийной акции „Добрые дела“, приуроченной ко Дню рождения Всероссийской политической партии „Единая Россия“, поздравили с прошедшим праздником представителей организации, а также передали подарки и пожелали доброго здоровья, сил, терпения, мужества и благополучия. В ходе встречи также обсудили результаты реализации программы наказов жителей городского округа Люберцы, которые вошли в Народную программу партии „Единая Россия“, — отметила Лидия Антонова.

Она подчеркнула, что партийный проект «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» нацелен на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны. Реализация проекта позволяет вырабатывать эффективные подходы их интеграции в общество, формировать условия доступности объектов и услуг, а также уделять внимание вопросам занятости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.