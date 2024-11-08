Депутат Мособлдумы поздравила семью из Люберец с юбилеем супружеской жизни

Поздравления состоялись при участии муниципального координатора партийного проекта «Крепкая семья» Виктории Балаховской и начальника Межрайонного управления ЗАГС Елены Бакашиной.

«В Год семьи Семен Вульфович и Лидия Дмитриевна отпраздновали золотой юбилей совместной жизни. Как и в любой семье, за 50 лет у них были радости и переживания. Но в памяти остались только самые светлые и приятные моменты, в их сердцах живет взаимная благодарность за совместно прожитые годы. Семья Белкиных является ярким примером для молодого поколения. В их доме всегда царят любовь и согласие. В честь праздника вручили юбилярам цветы, подарки, свидетельство о заключении брака нового образца и передали поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметила Антонова.

Она подчеркнула, что в Люберцах чествовать юбиляров супружеской жизни стало доброй традицией. Цель проведения таких мероприятий — пропаганда традиционных семейных ценностей, повышение статуса института семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.