Депутат Мособлдумы поздравила семью из Люберец с юбилеем супружеской жизни
Фото - © администрация г.о. Люберцы
Депутат Мособлдумы фракции «Единой России» Лидия Антонова поздравила семью Белкиных из городского округа Люберцы с 50-летием супружеской жизни, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поздравления состоялись при участии муниципального координатора партийного проекта «Крепкая семья» Виктории Балаховской и начальника Межрайонного управления ЗАГС Елены Бакашиной.
«В Год семьи Семен Вульфович и Лидия Дмитриевна отпраздновали золотой юбилей совместной жизни. Как и в любой семье, за 50 лет у них были радости и переживания. Но в памяти остались только самые светлые и приятные моменты, в их сердцах живет взаимная благодарность за совместно прожитые годы. Семья Белкиных является ярким примером для молодого поколения. В их доме всегда царят любовь и согласие. В честь праздника вручили юбилярам цветы, подарки, свидетельство о заключении брака нового образца и передали поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметила Антонова.
Она подчеркнула, что в Люберцах чествовать юбиляров супружеской жизни стало доброй традицией. Цель проведения таких мероприятий — пропаганда традиционных семейных ценностей, повышение статуса института семьи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.