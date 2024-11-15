Лидия Антонова ответила обсудила с педагогами Люберец дополнительное образование

Депутат Мособлдумы фракции «Единой России» Лидия Антонова ответила на вопросы педагогов Дворца детского (юношеского) творчества городского округа Люберцы, они касались дополнительного образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В городском округе Люберцы долгие годы работает Дворец детского (юношеского) творчества. Дворец представляет собой многопрофильное учреждение. В нем сложился стабильный педагогический коллектив. Воспитанники ДДЮТ – дипломанты, победители и призеры областных и региональных конкурсов по пению, театральному мастерству, шахматам. В рамках рабочей встречи с педагогическим коллективом творчества ответила на вопросы, касающиеся развития сферы дополнительного образования», - отметила региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова.

Ранее активисты «Единой России» вручили благодарственные письма преподавателям-пианистам из муниципалитета во время торжественного мероприятия в детской музыкальной школе №2 Люберец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», – добавил глава региона.