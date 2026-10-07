Лидеры КНДР, Китая, Белоруссии и Туркмении поздравили Путина с 74-летием

Владимир Путин 7 октября получил поздравления с днем рождения от глав четырех государств. Президенту России исполнилось 74 года, сообщает «Царьград» .

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что за последние 20 лет Россия под руководством Путина заявила о себе как о мощной и процветающей державе. Он подтвердил неизменность курса на расширение стратегического партнерства и союзнических отношений, заверил президента в личной поддержке и поддержке всей страны.

Ким Чен Ын назвал Путина «самым дорогим другом».

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что республика ценит вклад Путина в укрепление дружбы и стратегического партнерства. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии связей Москвы и Ашхабада, пожелал российскому лидеру здоровья и успехов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил вклад Путина в защиту национальных интересов и укрепление отношений Москвы и Минска. Председатель КНР Си Цзиньпин также направил поздравление: по словам помощника президента Юрия Ушакова, письмо пришло одним из первых.

Путин проведет день рождения в рабочем режиме. В графике — международные телефонные переговоры, публичные мероприятия и подготовка к саммиту в Туркмении.

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