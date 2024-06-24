Личный прием граждан прошел в министерстве строительного комплекса Подмосковья

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24 июня первый заместитель министра стройкомплекса Константин Лапин и сотрудники профильных управлений провели личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, улучшения жилищных условий, получения сертификата и выплаты выкупной стоимости, хода работ по капитальному ремонту объектов образования.

Наталья Тарасова из Можайска обратилась по вопросу признания жилого дома по ул. Вокзальная аварийным. Заявителю было разъяснено, что в настоящее время заключен контракт на обследование технического состояния дома. Далее будет принято решение о включении дома в госпрограмму. Администрация городского округа возьмет на контроль оформление документов.

По итогам приема каждый обратившийся получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения.

Записаться на следующий личный прием и задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут по телефону 8 (498) 602-31-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.