Личный контроль: в Кузбассе разбираются с отсутствием бензина на заправках

Глава Кемеровской области Илья Середюк заявил, что взял ситуацию с проблемами с бензином на заправках в регионе под личный контроль и объяснил ее, сообщает Сiбдепо .

«У Татнефти был простой вагонов на станциях Новокузнецк и Кемерово. был простой вагонов на станциях Новокузнецк и Кемерово. По югу области проблему решили — бензовозы пошли в сторону заправок. В Кемерове ситуация сложнее — там опрокинулись вагоны с углем. За ночь пути расчистят, утром бензовозы поедут на заправки», — сказал Середюк.

По его словам, у «Роснефти» не наблюдается трудностей в области логистики. Нехватка топлива на некоторых заправочных станциях была обусловлена иными причинами: некоторые АЗС временно прекратили работу для проведения плановых ремонтных работ, что вызвало резкий скачок спроса на тех станциях, которые продолжили функционировать. В настоящий момент сотрудники компании заняты оптимизацией распределения топлива между своими АЗС.

Ключевой поставщик бензина в Кузбассе, компания «Газпром», продолжает стабильно выполнять взятые на себя обязательства. Для обеспечения бесперебойного снабжения, компания дополнительно закупила и разместила на своих нефтебазах увеличенные объемы нефтепродуктов.

