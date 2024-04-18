Личный кабинет МосОблЕИРЦ повысил свою надежность

В web-версии личного кабинета на сайте МосОблЕИРЦ система двойной защиты данных работает уже около полугода. Теперь и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» заработала двухфакторная аутентификация: вход по паролю и коду подтверждения, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Код является дополнительной мерой защиты личных данных и информации по лицевому счету. Благодаря ему доступ к учетной записи сможет получить только владелец аккаунта, даже если третьему лицу известен пароль.

Перед установкой необходимо обновить мобильное приложение в Google Play или App Store.

Сначала зарегистрированный пользователь может войти в личный кабинет привычным способом, указав номер телефона и пароль. Новым пользователям нужно будет установить мобильное приложение или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте. Для регистрации необходим платежный документ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Затем в разделе «Профиль» — «Двухфакторная аутентификация» нужно выбрать способ получения кода защиты:

номер телефона, на который поступит звонок. Для входа в личный кабинет потребуется ввести 4 последние цифры звонящего номера;

электронную почту, куда придет сообщение с кодом подтверждения;

приложение для генерации кодов. При выборе этого варианта откроется окно с пошаговой инструкцией, а также QR-код, ключ и поле для ввода кода.

После этого нужно ввести полученный код подключенного второго фактора в соответствующее поле, и личный кабинет окажется под надежной защитой.

В дальнейшем в разделе «Профиль» можно изменить способ получения кода защиты или подключить сразу несколько.

Хотя вторая степень защиты пока еще не обязательна, подключить удобный вариант второго фактора рекомендуется уже сейчас.

Если понадобятся поддержка и консультации, их окажут в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ или по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.