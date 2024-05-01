Офицер ВС России рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Командир 2-го мотострелкового батальона с позывным «Змей» вместе с бойцами находился 28 дней в окружении на Берховском водохранилище в ДНР. Они смогли выстоять с помощью огневой поддержки российской армии, сообщает RT.

Никто из военнослужащих в этот момент не уходил со своих позиций, даже раненые. Сам командир был ранен в плечо но оставался вместе с солдатами. Рану зашили сразу на месте. Только в отпуске «Змей» смог проверить свое ранение в больнице и диагностировать перелом.

«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», - рассказал командир батальона Ленинградского полка.

Все ребята в момент окружения вели себя героически. Во время контратаки российские бойцы смогли зайти на позиции противника и занять оборону на опорном пункте. Многие бойцы ВСУ сбежали, еще двое попали в плен российской армии.

Мужчина был награжден двумя Орденами Мужества, но он не признает своей заслуги. «Змей» уверен, что эти награды - заслуга его мотострелкового батальона, его бойцов.

Самые яркие эмоции мужчина испытал, когда разгромили подразделение «Кракен». Тогда получилось уничтожить много противников и частично взять в плен военнослужащих.