США ввели новые санкции в отношении России
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Минфин Соединенных Штатов расширил антироссийские санкции, под ограничения попала, в том числе, авиакомпания «Победа», пишет РБК.
Ограничения против компании были обоснованы тем, что она занимается деятельностью «в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России».
Кроме того, под санкции попали структуры группы «Сибантрацит» — АО «Разрез Колыванский», ООО «Сибантрацит Теплосеть», ООО «Сибантрацит Портовые Сервисы», ООО «Управляющая компания Сибантрацит».
Всего в санкционные списки попали около 300 юрлиц, физлиц и организаций, связанных с РФ.
Также в санкционный пакет США вошли компании из других стран: Азербайджан, Бельгия, Китай, Словакия, Турция и ОАЭ.
В Вашингтоне объяснили введение ограничений тем, что предприятия способствуют тому, чтобы Россия обходила санкции и закупала оборудование за рубежом.