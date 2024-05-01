США ввели новые санкции в отношении России

сегодня в 20:47

Минфин Соединенных Штатов расширил антироссийские санкции, под ограничения попала, в том числе, авиакомпания «Победа», пишет РБК .

Ограничения против компании были обоснованы тем, что она занимается деятельностью «в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России».

Кроме того, под санкции попали структуры группы «Сибантрацит» — АО «Разрез Колыванский», ООО «Сибантрацит Теплосеть», ООО «Сибантрацит Портовые Сервисы», ООО «Управляющая компания Сибантрацит».

Всего в санкционные списки попали около 300 юрлиц, физлиц и организаций, связанных с РФ.

Также в санкционный пакет США вошли компании из других стран: Азербайджан, Бельгия, Китай, Словакия, Турция и ОАЭ.

В Вашингтоне объяснили введение ограничений тем, что предприятия способствуют тому, чтобы Россия обходила санкции и закупала оборудование за рубежом.