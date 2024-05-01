В Москве состоялась акция солидарности с профсоюзами Донбасса
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В Москве в День весны и труда состоялась акция солидарности с профсоюзами Донбасса. Участники акции собрали самое необходимое для бойцов СВО и жителей Донбасса, сообщает «360».
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что несколько фур было отправлено в зону специальной военной операции для помощи профсоюзам Донбасса. В составе посылки стройматериалы и товары первой необходимости.
Очень символично, что колонна была отправлена в День, который считается символом единства и общего стремления к труду и развитию России.
Директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева подчеркнула, что самое главное сейчас — реальные дела и реальная помощь. Были отправлены также медикаменты, перевязочные материалы для военнослужащих.