«Личное дело»: эксперт оценила ложь в резюме

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что приукрашивать свое резюме или нет — это личное дело соискателя, но ситуация может обернуться как успехом, так и разоблачением на собеседовании или с начала работы, сообщает RT .

«Как показывает практика, кандидаты искажают сведения о себе по нескольким пунктам. Соискатели нередко округляют стаж или скрывают перерывы в карьере для придания солидности», — сказала эксперт.

По ее словам, не очень хорошая идея — приукрашивать свой уровень владения иностранным языком.

Участие в серьезных проектах стоит указывать только в том случае, если вы действительно плотно там работали или хотя бы внимательно следили за действиями коллег. Не стоит делать акцент на своей дисциплинированности, если вы склонны к опозданиям.

