Либерал-демократы пытаются обнулить транспортные расходы российских студентов

ЛДПР подготовила инициативу, направленную на поддержку российского студенчества. Партия предлагает полностью освободить студентов-очников от платы за проезд в общественном и пригородном транспорте, сообщает Газета.ru со ссылкой на лидера думских либерал-демократов Леонида Слуцкого.

Законодатель заявил, что соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Челны партии хотят, чтобы студенты могли бесплатно пользоваться всеми видами муниципального пассажирского транспорта и транспортом пригородного сообщения (электричками). Исключение составят только такси и коммерческие маршрутные такси.

По словам Слуцкого, основной целью инициативы является минимизация ежедневных расходов обучающихся вузов.

«Этот законопроект готов к внесению в Государственную Думу и направлен на снижение ежедневной финансовой нагрузки на обучающихся», — подчеркнул политик.

Ранее Леонид Слуцкий также выступил с рядом предложений в адрес Минобрнауки, касающихся студентов-родителей. Он предлагал переводить студентов-очников, ставших отцами, на бесплатное обучение, и выступал за предоставление обязательной скидки на обучение в размере не менее 50% для обучающихся вузов, ставших родителями в период учебы.

Парламентарий полагает, что такие преференции станут эффективным инструментом поддержки демографии и помогут молодым семьям совмещать получение образования с воспитанием детей.

