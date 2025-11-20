Льготы, которые есть у многодетных матерей, хотят распространить и на отцов

Экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин выразил мнение, что было бы справедливо, если бы льготы, доступные матерям, воспитывающим троих и более детей, распространялись и на многодетных отцов, сообщает Газета.ru .

«Поддерживаю идею распространить льготы на многодетных отцов. Они также участвуют в воспитании, хотя и реже уходят в отпуск по уходу за ребенком. Считаю справедливым назначать отцам по 2,7 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) в течение полутора лет за воспитание третьего и последующих детей», — подчеркнул Никитин.

Он напомнил, что матерям, находящимся в декретном отпуске до достижения ребенком возраста полутора лет, в настоящее время начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). За первого ребенка начисляется 1,8 ИПК, за второго — 3,6 ИПК, а за третьего и последующих — 5,4 ИПК. Это означает, что за период ухода за тремя детьми, каждый из которых длится полтора года, можно получить 16,2 ИПК.

Указанный коэффициент будет учитываться при расчете пенсионных выплат, суммируясь с ИПК, заработанными в период трудовой деятельности. Однако экономист обратил внимание на существующие ограничения: при расчете пенсии учитывается только шестилетний период, эквивалентный максимум четырем декретным отпускам. Многодетные матери имеют возможность досрочного выхода на пенсию: при наличии трех детей — в 57 лет, четырех — в 56 лет, пяти и более — в 50 лет. Но для этого необходимо соответствовать определенным критериям, в частности, иметь не менее 30 ИПК и трудовой стаж не менее 15 лет, а также чтобы младшему ребенку исполнилось восемь лет.

В связи с пенсионной реформой, предусматривающей увеличение пенсионного возраста, в 2025 году выход на пенсию не предусмотрен ни для мужчин, ни для женщин. В 2026 году право на пенсию получат мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, достигшие 59 лет. Для получения страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 ИПК. Чем большее количество ИПК будет накоплено к моменту выхода на пенсию, тем выше будет размер пенсионных выплат.

Согласно данным Социального фонда РФ на 1 октября 2025 года, средний размер страховой пенсии по старости в России превысил 25,2 тыс. рублей. В среднем работающие пенсионеры получают 22 378,72 рубля, в то время как выплаты для неработающих пенсионеров составляют 25 847,43 рубля.

В 2025 году стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля. Соответственно, 2,7 ИПК эквивалентны увеличению будущей пенсии на 393,4 рубля.

