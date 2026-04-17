Левые экстремисты стали чаще совершать акты насилия в Германии

сегодня в 18:02

Число случаев насилия со стороны левых экстремистов в ФРГ выросло на 43%

В ФРГ количество эпизодов с применением насилия со стороны левых экстремистов увеличилось на 43%. При этом в прошлом году число правонарушений с политической мотивацией выросло на 35% до 13,4 тыс. случаев, сообщает «Bild на русском»*.

Количество эпизодов с применением насилия увеличилось на 43% до 1 087. Информацию СМИ подтвердили в МВД ФРГ.

В начале 2026 года обстановка оставалась почти прежней. 3 января в Берлине случилось крупное отключение электричества. Это произошло из-за левоэкстремистского поджога.

В Германии, по подсчетам экспертов, действует примерно 40 тыс. леворадикалов. Не менее 10 тыс. из них склонны к применению насилия.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.