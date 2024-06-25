Левински по-украински: роман Зеленского с пресс-секретарем закончился беременностью

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нередко приписывали романы «на стороне», из-за которых на политика, по данным украинских СМИ, даже обижалась его супруга Елена. Один из таких случаев произошел в 2020 году — журналисты писали, что от Зеленского могла забеременеть его пресс-секретарь Юлия Мендель, сообщает aif.ru .

После прихода бывшего актера и комика в большую политику начала распространяться информация, что Зеленский завел отношения со своим пресс-секретарем. Ходили слухи, что 34-летняя Мендель могла даже забеременеть от будущего президента Украины.

Тем не менее, сама Юлия в соцсетях опровергала такие утверждения, окрестив их «черным пиаром». Но спустя несколько месяцев после активных обсуждений предполагаемой связи с политиком Мендель покинула свою должность. Она перешла на другую, не менее высокопоставленную работу — стала советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Также украинские журналисты писали, что Елена Зеленская ревновала своего супруга к певице Вере Брежневой. Кроме того, фигурировали новости и об «интрижках» Владимира Зеленского и Елены Кравец, его давней коллеги из «Квартала 95» и однокурсницы, за которой будущий президент «приударял еще в юности».

«Однажды Зеленский все же решился к Лене (Кравец — ред.) приблизиться. Зашел в ее гримерку, закрыл дверь. Тут же доброхоты из костюмеров донесли жене Зеленского. Она взяла ключи и застукала. Зеленский прижимал Кравец… Увидев жену, перепугался. Не меньше была напугана Кравец, которая пулей вылетела из гримерки», — заявил один из знакомых Зеленского.

Украинские журналисты также приписывали украинскому лидеру прошлые романы с актрисами Оксаной Акиньшиной и Светланой Ходченковой.