Леус: последний снегопад заканчивающейся зимы принес в Москву 5 мм осадков

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале подвел итоги последнего снегопада текущей зимы. В ночь на 24 февраля в Москве и области зафиксированы незначительные осадки, а по итогу метеорологических суток в столице выпало 5 мм снега.

По словам Леуса, основной снегопад начался около 09:00. По сведениям основной метеорологической станции столицы на ВДНХ, к концу метеорологических суток здесь выпало 5 мм осадков. На других станциях города количество осадков варьировалось от 3 мм в Тушине до 6 мм на Балчуге, что составляет от 7 до 14% от среднемесячной нормы для февраля.

В Подмосковье наибольшее количество осадков в водном эквиваленте было отмечено в Можайске, Мелихове, Кашире и на метеостанции Приокско-Террасного заповедника — по 7 мм в каждом пункте.

В течение предстоящей ночи снег продолжится. Днем 25 февраля осадки ожидаются незначительными и локальными, а их окончательное прекращение прогнозируется лишь к ночи 26 февраля.

«Хватит ли сегодняшних осадков и того, что принесет ночь, для обновления завтрашнего рекорда высоты снежного покрова, узнаем после 9 часов 25 февраля», — отметил специалист.

Следующий циклон, который ознаменует в столице окончание календарной зимы, принесет с собой оттепель, мокрый снег и переход осадков в дождь.

Ранее сообщалось, что в связи со снегопадом столичные коммунальщики 24 февраля работали в усиленном режиме.

