Коммунальщики Москвы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Коммунальные службы столицы ведут круглосуточное наблюдение за дорожной обстановкой и выполняют необходимые работы с учетом текущей погоды. Согласно данным метеорологов, снегопад продлится до вечера 25 февраля, об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Начиная с 16:00 по московскому времени, спецтехника начала уборку дорог и пешеходных дорожек в российской столице, после чего поверхности обрабатываются противогололедными материалами. Эти мероприятия будут проводиться повторно каждый раз при возобновлении снегопада.

Приоритетное внимание уделяется расчистке зон для пешеходов, тротуаров, территорий возле остановок общественного транспорта, входов в метрополитен и МЦК, железнодорожных станций, а также подходов к социально значимым учреждениям.

В городе идет активная уборка снега с улиц. Специальная техника занимается вывозом снежных масс, которые были собраны в валы.

Ранее в Московском регионе объявили предупреждение о потенциально опасной погоде. На дорогах может образовываться гололедица, в связи с чем автомобилистам следует быть внимательными и осторожными.

