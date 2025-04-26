Леус: новая спутниковая система позволит изучать солнечный ветер

сегодня в 15:40

Новая спутниковая система позволит изучать солнечный ветер. Миссия в космосе «Поляриметр для объединения короны и гелиосферы» (PUNCH), которой руководит Юго-Западный исследовательский институт в американском Техасе, сделала первые снимки после запуска на полярную орбиту вокруг Земли, сообщает в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

У миссии четыре маленьких космических аппарата. Они будут функционировать в качестве единого виртуального инструмента. Диаметр составляет примерно 13 тыс. километров.

Устройство позволит получать изображения солнечной короны, внешней атмосферы Солнца в момент, когда она превращается в солнечный ветер. Он наполняет солнечную систему и влияет на погоду на Земле.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что страна готова к активному международному сотрудничеству в космической сфере.