Путин: Москва предлагает партнерство в исследовании дальнего космоса

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к активному международному сотрудничеству в космической сфере, сообщает РИА Новости .

Российские технологии, в частности при изучении дальнего космоса, способны внести весомый вклад в международные инициативы, отметил глава государства.

«Мы заинтересованы в таком партнёрстве и намерены активно работать над совместными программами», — подчеркнул российский лидер в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли в МГТУ имени Баумана.

Россия продолжает взаимодействие с США в космической сфере, несмотря на сложную политическую обстановку. С Китаем верстаются масштабные планы совместных программ. Европа приостановила сотрудничество с РФ, однако российское оборудование продолжает использоваться в работе, указал Путин.

Ранее Путин сравнил американского бизнесмена Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым, отметив, что глава SpaceX грезит о Марсе.