Леус: южный циклон из урагана «Мелисса» принесет тепло в Москву и Петербург

В ближайшие дни погоду в Москве и Санкт-Петербурге будет определять циклон, который до этого был ураганом «Мелисса». Уже 5 ноября он переместится к границе Норвежского и Баренцева морей. Это откроет путь теплым и влажным воздушным массам с Атлантики на северо-запад европейской части России, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, синоптики ожидают, что в некоторых местах температура поднимется до рекордных значений. В Санкт-Петербурге может быть побит температурный рекорд 5 ноября. В настоящее время он составляет плюс 11,9 градуса — такая температура была зафиксирована в 1930 году. Теперь метеорологи прогнозируют, что в среду, несмотря на сильные дожди, температура в Северной столице достигнет от плюс 11 до плюс 13 градусов. Это может стать новым рекордом максимальной температуры для этого дня.

6 ноября в Санкт-Петербурге станет немного холоднее — столбик термометра покажет от плюс 10 до плюс 12 градусов, начнутся небольшие осадки. С пятницы по субботу воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, в воскресенье ожидается плюс 7-9 градусов. При этом даже такие показатели превысят климатическую норму на 4-5 градусов. Слабые дожди продолжатся до конца недели.

В среду в Москве барический гребень защитит город от осадков. Ночью и с утра возможны туманы, днем температура поднимется до плюс 7-9 градусов. Теплый атлантический воздух придет в столицу в четверг — пройдут слабые дожди, термометры покажут плюс 8-10 градусов, что превысит среднемноголетние значения на 5-6 градусов. Такая же погода сохранится в пятницу и субботу: небо затянет плотными облаками, но вероятность осадков будет низкой. В воскресенье температура опустится на один градус.

На будущей неделе в Москве и Санкт-Петербурге ожидается похолодание. Более точный прогноз будет позднее.

Ранее сообщалось, что до утра 5 ноября в Московском регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за туманов. Автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и держать увеличенными дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.