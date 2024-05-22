Летом в Люберцах начнут реконструкцию территории у мемориала и создание сквера

Летом текущего года подрядная организация приступит к реконструкции территории у мемориального комплекса «Вечный огонь» и созданию сквера в городском округе Люберцы, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Сквер у мемориального комплекса «Вечный огонь» стал победителем голосования в 2023 году федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Следующий год — юбилейный — 80 лет Великой Победы над фашистской Германией. В этом году мы запланировали провести реконструкцию у мемориального комплекса „Вечный огонь“ на Октябрьском проспекте. В настоящее время выполняются работы по подготовке проектно-сметной документации. К работам приступят в июне–июле, до конца осени работы планируется завершить», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.