сегодня в 05:20

Летные испытания SSJ-100 New с российскими двигателями проведут в 2025 году

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8 проведут в начале 2025 года, пишут « Известия ».

Пока на авиалайнерах отрабатываются варианты пассажирского салона и тестируют оборудование.

В ОАК ожидают получение двигателей ПД-8 в начале 2025 года, после этого самолеты передадут на летно-испытательную станцию завода в Комсомольске-на-Амуре для подготовки к летным испытаниям.

Планируется, что авиалайнеры с российскими моторами проведут около 200 тестовых полетов в течение года.

Ранее стало известно, когда испытают российско-белорусский двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей». До 2030 года страны планируют разработать 178 самолетов совместного производства, программа по авиастроению уже подписана.