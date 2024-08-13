Летняя погода еще вернется: россиянам озвучили прогноз на конец августа

В начале августа в некоторые регионы России пришла прохладная осенняя погода. Однако ожидается, что тепло вернется в центральную часть страны и особенно порадует жителей Южного федерального округа (ЮФО), где метеорологи прогнозируют жару до 30 градусов. Синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился прогнозом погоды на вторую половину последнего месяца лета, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам эксперта, теплее всего будет именно в ЮФО — температура в этом регионе может достигать 30 градусов тепла. Зной сохранится по меньшей мере до конца августа, утверждает Шувалов.

Летняя погода сохранится и в восточной Сибири, Якутии и Дальневосточном округе. В Прибайкалье, Хакасии, Тыве и на юге Краснодарского края также прогнозируется 30-градусная жара.

Тем не менее Чукотку и Магаданскую область теплый фронт минует.

«Чукотка и Магаданская область несколько выделяются здесь. Полярный циклон постоянно будет закачивать холод и здесь, и на арктическом побережье, (будут — ред.) и осадки в виде мокрого снега, и очень низкие температуры», — предупредил Шувалов.

Что касается центральной части страны и северо-западного региона, то в конце августа здесь ожидается теплая погода, а вот жителям Поволжья, Урала и западной Сибири следует ожидать холодной погоды, поделился метеоролог. В этих регионах температура будет сильно ниже нормы, также прогнозируются осадки.

Погода в Москве начнет налаживаться к концу недели, когда столбики термометров вернутся к показателям в 21-24 градуса тепла по Цельсию. По мнению синоптика, тепло сохранится вплоть до осени.

В Санкт-Петербурге ожидается ясная погода без осадков, однако температура будет чуть ниже нормы, заключил Шувалов.