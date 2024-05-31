Летняя досуговая площадка откроется для юных жителей Протвина 3 июня

Финальные приготовления к открытию летней досуговой площадки детско-юношеского центра «Горизонт» идут в Протвине. Она откроется уже 3 июня.

В этом году организаторы планируют последовательно запустить 6 смен по 2 недели с наполняемостью каждой в 100 человек. Для посещения первой смены заявки уже подали родители 82 детей, возраст которых от 4 до 17 лет.

«Весь последний месяц мы разрабатываем разнообразные планы мероприятий, учитывая опыт прошлых лет, все для того, чтобы детям было интересно. Мы встречаемся с педагогами, обсуждаем их программу мастер-классов. Встречаемся с соцсферой, которая согласовывает наши планы. Уже прошел интенсив для вожатых, которые будут помогать нашим педагогам», — рассказала директор МАОУ ДО «ДЮЦ „Горизонт“ Анастасия Рудницкая.

Теплая летняя погода предполагает нахождение детей на свежем воздухе большую часть времени пребывания на досуговой площадке.

«Безопасность превыше всего. Сегодня мы провели акарицидную (противоклещевую) обработку территории, повесили сигнальную ленту с предупреждением о том, что на газон наступать нельзя определенное количество времени. К третьему числу мы будем полностью готовы к приему детей. Территория в порядке, цветочки благоухают, настроение у всех прекрасное, всех рады видеть», — добавила Рудницкая.

В первой смене досугом детей будут заниматься 7 педагогов центра. С юными жителями Протвина планируют проводить занятия по рукоделию и декоративно-прикладному творчеству, робототехнике, занятия оздоровительно-спортивной направленности. Помимо этого, продумываются развлекательные мероприятия.

«Мы планируем ходить по нашим достопримечательностям, у нас есть замечательные педагоги, которые занимаются туристско-краеведческой направленностью, знают наши места. Плюс мы сотрудничаем с КДЦ „Протон“, в котором есть замечательные экскурсоводы. Также мы уже договорились с библиотекой, куда будем ходить и мы, и к нам будут приходить сотрудники», — пояснила Рудницкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.