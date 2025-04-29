Летний сезон в парках Ленинского округа стартует 1 мая

В парках Ленинского городского округа 1 мая начнется летний сезон. Его праздничное открытие пройдет в Центральном и Расторгуевском парках, а также в лесопарке «Высота». В случае благоприятной погоды будут запущены аттракционы и начнут работать фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Станислава Каторова.

«В первый майский день планируем открыть 3 из 15 наших аттракционов: „Вальс“, „Паровозик“ и „Карусель“. Дети из многодетных семей и семей участников СВО смогут покататься на них со скидкой 50%. Кроме того, маленьких гостей парков ждут мультперсонажи, мастер-классы, викторины, а в Центральном парке для всех посетителей состоится праздничный концерт», — сказал директор МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

В случае дождя запуск аттракционов придется отложить, но праздничная программа состоится при любой погоде.

Развлекательные и спортивные мероприятия в парках Ленинского округа запланированы и на другие дни текущей недели. Так, в парке «Апаринки» 30 апреля пройдет детская игровая программа и мастерская «Кудесница-весна», где ребята смогут сделать поделки. Также игровая программа подготовлена на 2 мая в Центральном парке.

3 мая развлечения и игры состоятся в Тимоховском парке, а 4 мая — в Расторгуевском. Ребята смогут потанцевать под веселую музыку, сделать весенние поделки своими руками, посоревноваться в забавных эстафетах и весело провести время с аниматором.

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