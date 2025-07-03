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сегодня в 18:54

Внучка Кобзона Мишель Рапопорт в первый раз родила ребенка

Внучка народного артиста СССР Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт в первый раз стала матерью. Она держала это в тайне месяц, сообщает Lenta .

25-летняя Рапопорт отметила, что родила ребенка в мае. Теперь она поделилась новостью с фанатами.

Мишель добавила, что ее ребенку уже два месяца. Пол малыша она не называла.

В декабре 2024 года Рапопорт вышла замуж за гражданина Израиля. Они поженились в окружении близких родственников и друзей.