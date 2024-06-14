Летний киносезон откроют 16 июня в парке имени Лазутиной в Одинцово

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 16 июня приглашает всех желающих на кинопоказы, который будут проходить в течение всего летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Летний киносезон в парке имени Лазутиной открывается в воскресенье, 16 июня, в 22:00 показом фильма «Мажоры на мели». 16+

В течение лета, по выходным будут показывать фильмы, как для взрослой аудитории, так и для детей. В июле и августе зрителей ждут фильмы «В погоне за ветром», «Квест», «Летучий корабль», «Королевские каникулы», «Ночь кино». Картины рассчитаны на аудиторию 6+ и 12+.

К услугам посетителей мягкие пуфики или шезлонги, попкорн, интересные фильмы на большом экране. Вход свободный.

В связи с погодными условиями возможны изменения в расписании. Следить за информацией можно на сайте парка и в соцсетях Telegram и ВКонтакте.

Адрес: Московская область, Одинцовский г. о., 3-й км. Красногорского шоссе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.