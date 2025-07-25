Летние работы продолжаются в подмосковных питомниках Комлесхоза

Сезон летних работ в лесных питомниках комитета лесного хозяйства Московской области — Дмитровском, Орешковском и Ульянинском — в самом разгаре. Проведены прополка и окашивание сеянцев сосны и ели, подкормка растений и обработка фунгицидами — на площади более 15 га, также внесены минеральные удобрения на 11 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Началась подготовка площадей под посев и посадки будущих лет на площади свыше 15 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Также дороги и обочины обработаны гербицидами от сорной травы, а в жаркие дни маленькие сосенки и елочки поливали. В целях выращивания сеянцев ели обыкновенной с закрытой корневой системой в Дмитровском питомнике заложили 950 штук кассет.

Все эти работы позволят создать оптимальные условия для посева и посадки, улучшит физические свойства почвы, что благоприятно скажется на росте растений.

Своевременное проведение работ в лесных питомниках и строгое соблюдение календаря выполняемых работ — залог того, что сеянцы будут высокого качества и из них вырастет молодой здоровый лес. Большой лес начинается в питомнике с маленьких сеянцев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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