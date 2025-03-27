Летние кафе в Подмосковье смогут продавать алкоголь только по новым правилам

В Мособлдуме в целом приняли закон, который вводит новые правила продажи алкоголя в летних кафе, передает корреспондент РИАМО.

«Летние веранды — это часть культуры отдыха, они создают уютную атмосферу в городах и помогают развивать малый бизнес. Но там, где речь идет о безопасности жителей и общественном порядке, должны быть четкие правила. Реализация алкоголя в летних кафе не должна нарушать права и комфорт наших жителей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что ранее депутаты уже запретили торговлю алкоголем во дворах многоквартирных домов и ограничили работу псевдокафе.

«Весь принятый нами комплекс мер — часть стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем. Важно, чтобы общественные пространства оставались местом для отдыха, а не источником проблем», — добавил Брынцалов.

Согласно новому закону, все принятые изменения, включая ограничения по продаже алкоголя в летних кафе и в магазинах с выходом во двор, вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Теперь, чтобы продавать алкоголь в летнем кафе, потребуется документ о соответствии сезонного зала установленным требованиям. Такой документ будет выдавать Минсельхоз Московской области.

Среди требований к сезонным кафе:

-примыкание к стационарному заведению общественного питания;

-недопустимость размещения на дворовых территориях многоквартирных домов;

-вход не должен находиться на территориях, где продажа алкоголя запрещена;

-соблюдение областного закона № 191/2014-ОЗ.

Также запрещено размещать летние кафе ближе 25 метров к остановкам общественного транспорта, на газонах и детских площадках, на тротуарах, где расстояние до дороги менее 2 метров, и без условий доступности для людей с инвалидностью. Монтаж возможен с 15 марта, а демонтаж должен быть завершен не позднее 15 ноября.

Продажа алкоголя допускается только при полном соблюдении федеральных норм, включая запрет на реализацию рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.