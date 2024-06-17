Лети своей дорогой, «Сталкер»: в России создали аналог квадрокоптера DJI Mavic 3

Дрон-разведчик назвали «Сталкер». Он полностью состоит из российских деталей, может летать до 40 минут и ловить сигнал на расстоянии более 10 км, а также работать на других частотах. Благодаря этому он не будет пересекаться с DJI Mavic 3, а значит, силам РЭБ РФ станет легче работать по вражеским дронам.

Дрон изготавливают на 3D-принтере, пульт управления у него свой. Себестоимость «Сталкера» меньше, чем у иностранного образца.

Характеристики летательного аппарата также приближены к легендарному квадракоптеру. Скорость «Сталкера» — минимум 60 км/ч, вес с камерой — 1,1 кг, снимает 1080р, 60 FPS, поднимается вверх на 4 км.

Сейчас новинку испытывают на полигонах. Итоговые характеристики скажут после полной обкатки дрона.

Тестовую партию совсем скоро собираются отправлять на СВО.