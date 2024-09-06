Летчик-космонавт Олег Кононенко проголосовал с МКС на выборах в Королеве

Герой России, летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Роскосмоса и почетный гражданин Королева Олег Кононенко проголосовал на выборах в совет депутатов с МКС. Об этом сообщил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Трифонов.

Свой голос он отдал через доверенное лицо, которым уже второй год подряд стал глава наукограда, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Трифонов.

«Наши космонавты — это гордость нашей страны, и их участие в выборах подчеркивает, что мы все вместе, даже на таких высотах, остаемся частью политической судьбы нашего города», — подчеркнул Игорь Трифонов.

Игорь Трофимов вышел на связь с космонавтом по защищенному каналу из Центра управления полетами.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.