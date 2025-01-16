Лесовосстановление в Подмосковье проведут на площади 300 га в 2025 году

В Московской области в 2025 году в рамках Федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» запланировано проведение работ по искусственному восстановлению на площади 300 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Лесные культуры будут посажены на тех участках, где ранее проводили сплошные санитарные рубки. Предварительно будет подготовлена почва способом нарезки борозд для посадки сеянцев 1-3 лет», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

При лесовосстановлении используются сеянцы с закрытой корневой системой высотой от 8 см, с открытой корневой системой — от 12 см. Уже через семь лет на местах нынешних посадок появится молодой лес.

Также посадки лесных культур предусмотрены совместно с жителями Подмосковья на участках лесного фонда в рамках традиционных акций по сохранению и восстановлению леса, приуроченных к международной акции «Сад памяти», Всероссийской акции «Сохраним лес» и ко Дню работников леса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.