Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 1–3 июня

1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс, в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Шатурском лесничествах — II класс, в Волоколамском — I класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.

31 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс, в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Шатурском лесничествах — II класс, в Волоколамском — I класс пожарной опасности.

2 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Клинском, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс, в Виноградовском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Ступинском и Шатурском лесничествах — II класс, в Волоколамском — I класс пожарной опасности.

3 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Клинском и Подольском лесничествах — III класс, в Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — II класс, в Истринском и Шатурском — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет от 25 до 30 градусов, ночью — 16 — 18 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.