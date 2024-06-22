Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 22–24 июня

21 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. 22 и 23 июня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

24 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 19 до 20 градусов, ночью — 13-14 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.