Жителей Подмосковья проинформировали о лесопожарной обстановке на 12–14 мая

11 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

12 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Клинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

13 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

14 мая на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 7 — 11 градусов, ночью — от 3 до 5 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.