Лесопожарная обстановка и прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья на 24–26 июня

О лесопожарной обстановке за 23 июня и прогнозе пожарной опасности в лесах Подмосковья на 24–26 июня рассказала пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

23 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

24 июня на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

25 июня на большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

26 июня на большей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском — III класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 15-21С, ночью — плюс 9-11С. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дожди.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.