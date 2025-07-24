Лесопарковую зону в Дедовске благоустроят в зону отдыха
Фото - © пресс-служба администрации
На рабочем совещании в администрации муниципального округа Истра проговорили ключевые моменты проекта благоустройства лесопарковой зоны в Дедовске. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Участок, который местные жители называют «Массовкой», станет уже третьей локацией на территории муниципального округа Истра, созданной по современным стандартам обустройства природно-ориентированных пространств для отдыха и спорта.
Обустройство лесопарка - давний наказ местных жителей, который был поддержан Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Сегодня объект уже в стадии проектирования. На площади более 40 гектаров планируются:
Освещенные дорожки и тропы;
Горки и лыжные трассы для зимнего отдыха;
Спортивные и детские площадки;
Памп-трек, воркаут и зона тихого отдыха с гамаками, качелями и амфитеатром;
Место для барбекю;
Площадка для выгула собак;
Кафе и пункт проката снаряжения;
Парковочные пространства;
Пост охраны.
Для удобства посетителей вход в парк будет организован с трёх направлений: со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозная, а также из деревни Черная.
Реализация задуманного проекта рассчитана на 2 года.
На сегодняшний день лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе стал любимым местом отдыха не только для местных жителей, но и гостей округа. Уже в этом году готовится к открытию лесопарк «Соколка» в городе Истра. И вот теперь «Массовка» в Дедовске — еще один шаг на пути к формированию сети качественных природных пространств для отдыха в муниципальном округе Истра.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.
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