Лесопарковую зону в Дедовске благоустроят в зону отдыха

На рабочем совещании в администрации муниципального округа Истра проговорили ключевые моменты проекта благоустройства лесопарковой зоны в Дедовске. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участок, который местные жители называют «Массовкой», станет уже третьей локацией на территории муниципального округа Истра, созданной по современным стандартам обустройства природно-ориентированных пространств для отдыха и спорта.

Обустройство лесопарка - давний наказ местных жителей, который был поддержан Губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Сегодня объект уже в стадии проектирования. На площади более 40 гектаров планируются:

Освещенные дорожки и тропы;

Горки и лыжные трассы для зимнего отдыха;

Спортивные и детские площадки;

Памп-трек, воркаут и зона тихого отдыха с гамаками, качелями и амфитеатром;

Место для барбекю;

Площадка для выгула собак;

Кафе и пункт проката снаряжения;

Парковочные пространства;

Пост охраны.

Для удобства посетителей вход в парк будет организован с трёх направлений: со стороны улиц Красный Октябрь и Колхозная, а также из деревни Черная.

Реализация задуманного проекта рассчитана на 2 года.

На сегодняшний день лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе стал любимым местом отдыха не только для местных жителей, но и гостей округа. Уже в этом году готовится к открытию лесопарк «Соколка» в городе Истра. И вот теперь «Массовка» в Дедовске — еще один шаг на пути к формированию сети качественных природных пространств для отдыха в муниципальном округе Истра.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.

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