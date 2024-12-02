Лесопарковую зону благоустроят у одного из СНТ в Подмосковье в 2025 году

По результатам конкурса в электронной форме будут проведены работы по благоустройству лесопарковой зоны вблизи СНТ «Победа» в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Благоустройство ждет лесопарковую зону, расположенную по адресу: Московская область, городской округ Коломна, вблизи СНТ «Победа» (парк имени 50-летия Октября). Планируютися установка малых архитектурных форм, монтаж сети водоснабжения, покрытия, озеленение.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа. Их планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. Эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.