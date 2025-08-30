Лесопарки Москвы посетили около 89 млн раз этим летом

На мероприятия и просто погулять в столичные лесопарки этим летом заходили около 89 млн раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На этих территориях состоялись свыше 10 тыс. разных мероприятий. Особой популярностью пользовались бассейны, летние кинотеатры, искусственная волна и библиотеки на открытом воздухе.

Самым ярким событием этого лета в лесопарках стал фестиваль «Парковая симфония». Классические произведения для горожан и гостей столицы в составе Малого симфонического оркестра исполнили лучшие артисты.

Также впервые в этом сезоне кинопоказы, лекции и мастер-классы проекта «Кино в парках» провели в пяти кинотеатрах под открытым небом. Их посетили около 100 тыс. гостей. Еще в зеленых зонах мегаполиса появились городские огороды, где любой желающий может научиться выращивать овощи.

Для любителей активного отдыха оборудовали площадки, регулярно организовывали тренировки и соревнования.