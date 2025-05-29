Лесопарк «Талицкий лес» в Клину продолжат благоустраивать и в 2025 году

Накануне ход работ по благоустройству лесопарка «Талицкий лес» в Клину проверил заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик вместе с главой городского округа Клин Аленой Сокольской. В 2025 году в лесопарке «Талицкий лес» реконструируют веревочный парк, создадут новую воркаутную площадку, сделают большую парковку на входе в парк со стороны улицы Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ждет своих арендаторов и большой павильон под размещение кафе и пункта проката.

Лесопарк «Талицкий лес» открылся в Клину в конце 2024 года. Но каждый парк — это живой организм, которому требуется постоянный уход: и поддержание инфраструктуры в порядке и появление новых активностей и точек притяжения для жителей.

«Совсем недавно мы даже не могли мечтать о таком пространстве в черте города. А сегодня, благодаря программе нашего губернатора «Парки в лесу», наш «Талицкий лес» стал тем самым уголком природы рядом с городскими кварталами, куда хочется возвращаться снова и снова, в любое время года», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Лесопарк «Талицкий лес» — это 120 гектаров реликтового леса, среди которого бережно разместили почти 6 км велолыжного маршрута, дорожно-тропиночную сеть, детскую игровую площадку, павильон кафе, большие качели, парковую мебель и урны, освещение, всесезонные тюбинговые горки со щеточным покрытием (три спуска длиной по 75 м) и электроподъемником, а также павильон проката с брендированными тюбингами.

Лесопарк «Талицкий лес» благоустроили в Клину Московской области по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.