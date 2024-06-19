Лесопарк «Шишкин лес» встречает гостей и жителей Истры после открытия

В городском округе Истра лесопарк «Шишкин лес» был открыт после благоустройства в сентябре 2023 года. Работы были проведены по программе «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Лесопарк в Павловской Слободе «Шишкин лес» — один из двадцати двух лесопарков, благоустроенных по программе губернатора „Парки в лесу“. В результате благоустройства в нем появились удобные дорожки для прогулок, велодорожки, спортивная и детская площадки, пункт проката спортивного оборудования. Лесопарк уже стал одним из любимых мест отдыха для местных жителей и гостей Подмосковья», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство природных территории было проведено при минимальном вмешательстве в окружающую среду: дорожки для прогулок и катания на велосипедах прокладываются на месте протоптанных тропинок, зимой на их месте обустраивают лыжни, устанавливают современные системы освещения, безопасные для деревьев и животных.

В лесопарке установили большую детскую площадку. На ней находится «Лесной страж». Он состоит из множества лесенок и туннелей, по которым дети могут лазить со всех сторон. Наверху в «голове» оборудован полноценный игровой домик с телескопом в глазах. . Установили нэтпарк для детей разных возрастов, обустроили пешеходные и велосипедные дорожки. Сделали спортивную зону с тренажерами, тарзанкой и сценой. Работает круглогодичный прокат. Установили уникальный аттракцион Троллей — это спуск по трубе. Между двумя точками, расположенными на разной высоте, прокладывается извилистая труба, по которой человек съезжает сверху вниз. Спуск обеспечивает острые ощущения и оставляет незабываемые впечатления.

Зимой на территории лесопарка функционирует лыжная трасса, на которой установлено освещение и камеры видеонаблюдения. Также работает прокат спортивного инвентаря, есть душевые и камеры хранения. Летом лыжная трасса становится велопешеходной. Также в лесопарке обустроены зоны для отдыха, кафе, туалеты и комнаты матери и ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.