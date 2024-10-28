Лесопарк и пешеходный маршрут благоустроили в Сергиевом Посаде в 2024 году

За 2024 год в Сергиево-Посадском городском округе специалисты привели в порядок лесопарк Загорское море и пешеходный маршрут «Дружба поколений», сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В округе специалисты завершили работы на пешеходном маршрут «Дружба поколений». Площадь объекта составляет 5,4 га. Там проложили пешеходные маршруты, провели озеленение и установили опоры освещения. Детский сквер разместили у галереи «Арт-база». Также в 2024 году привели в порядок лесопарк Загорское море. Его площадь составляет 52 га.

Всего за 2024 год в Московской области благоустроили почти 100 объектов. Среди них парки культуры и отдыха, набережные и скверы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.