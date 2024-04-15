Лесные пожарные приняли участие в тактико-специальных учениях в Зарайске

На территории городского округа Зарайск прошли показательные тактико-специальные учения «Управление силами и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасный период 2024 года», передает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Проведение командно-штабных, межведомственных и тактико-специальных учений — неотъемлемая часть подготовки личного состава к пожароопасному периоду. На них отрабатывается взаимодействие различных подразделений, передача информации между диспетчерскими службами, проводится обучение лесных пожарных», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

На учениях в Зарайске от Луховицкого-Ступинского филиала подведомственного Комлесхозу региона ГАУ МО «Центрлесхоз» приняли участие 3 единицы техники и 6 человек личного состава ЛПС-3 «Луховицы».

По легенде учений, злоумышленник устроил пал травы и возникло возгорание. Огонь мог перейти на близлежащий населенный пункт и лесной массив. Поджигателя, которого ожидает уголовное дело, оперативно задержали сотрудники полиции, а пожар сначала локализовали, преградив путь распространения минерализованными полосами, а потом и потушили с помощью самого мощного «оружия» лесных пожарных — автоцистерны емкостью 10 тонн на базе вездехода «Урал».

Минполосы — главное средство от низовых пожаров, были оперативно проделаны трактором МТЗ с навесным плугом, а объективный контроль и видеосъемку осуществляли с квадракоптера — еще одного «служащего» лесопожарной станции «Луховицы».

«Лесные пожарные подведомственных учреждений оснащены всей самой необходимой техникой и оборудованием. Каждый год парк обновляется. В 2024 году на эти цели выделено почти 270 млн рублей», — добавил председатель комитета лесного хозяйств Евгений Агулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.