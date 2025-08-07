Лесной участок в Коломне очищают от сухостойных деревьев

Лесной участок рядом с Сосновым Бором в городском округе Коломна освобождают от сухостойных деревьев. Подрядчик приступил к санитарной рубке и уже очистил 4,7 га леса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рабочие спилили сухостойные деревья и занимаются трелевкой, то есть вытаскивают эту спиленную древесину. Порубочные вершины, сучья, сухие ветви — неликвидные части дерева — сначала складывают в кучи 2 на 2 метра, а потом сжигают», — рассказал старший участковый лесничий Маливского лесничества Павел Макаров.

Безопасность при сжигании порубочных остатков на площадке контролируют лесничие и сотрудники подрядной организации, у которых в наличии лопаты и ранцевые огнетушители с полным запасом воды.

«Сжигание согласовываем с администрацией округа, с МЧС и проводим только в сырую безветренную погоду», — уточнил Павел Макаров.

Всего вблизи населенных пунктов Городец и Сосновый Бор санитарная рубка запланирована на пяти лесных участках общей площадью 14 га. Работы уже идут на двух из них.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.