Лесной пожар ликвидировали вблизи Луховиц
Фото - © Комитет лесного хозяйства МО
Рядом с городом Луховицы в Чернореченском участковом лесничестве на площади 100 кв. метров местные жители обнаружили возгорание и сообщили о нем в лесничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
На место незамедлительно была направлена техника и выехали 4 человека личного состава лесопожарных служб. Им потребовалось меньше часа, чтобы ликвидировать пожар.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.
- для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц - от 100 тыс. до 2 млн рублей.
- возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
В случае обнаружения возгорания граждан просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.