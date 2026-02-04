Лесничий спас раненого снегиря в Ступине и готовит его к возвращению в природу

Старший участковый лесничий Ступинского филиала «Мособллес» Михаил Гладков спас раненого снегиря во время патрулирования леса в городском округе Ступино. Птица проходит восстановление и весной вернется в естественную среду, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Во время патрулирования леса в городском округе Ступино Михаил Гладков заметил снегиря с поврежденным крылом, который не мог улететь. В условиях мороза и угрозы со стороны хищников и транспорта птица не имела шансов выжить.

Лесничий забрал снегиря в машину, где согрел его, напоил водой и накормил. После этого Михаил отвез птицу к ветеринару, который диагностировал несложный перелом крыла. Ветеринар отметил, что при правильном уходе снегирь сможет восстановиться.

Пока птица восстанавливалась, Михаил заботился о ней дома. Снегирь, которого лесничий назвал Гришкой, постепенно окреп и чувствует себя лучше.

Весной, после полного выздоровления, лесничие планируют выпустить Гришку в том же месте, где он был найден, чтобы он смог вернуться к жизни в природе.

