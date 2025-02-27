Лесничие встретили собачью упряжку в лесах Егорьевска

В морозный погожий день во время патрулирования лесного фонда навстречу сотрудникам Егорьевского участкового лесничества неожиданно выехала собачья упряжка, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

От владелицы этого редкого для наших мест вида транспорта работники леса узнали, что «гнать» на собаках можно не только по снегу, но и по газону, и по осенним лужам. Профессионалы называют это «драйленд» — обобщенное название видов спорта для ездовых собак, которые можно проводить не только на снегу, но и на грунте.

В Егорьевске часто проходят гонки на собачьих упряжках, но встретить каюра вне специально проложенной трассы лесничим еще не приходилось. Во время приятной беседы работники лесной охраны не забыли рассказать погонщице о том, что пожароопасный сезон не за горами, вручить листовки по безопасному поведению в лесу и сделать фотографию на память.

«Наша работа, безусловно, сложна, а такие встречи приносят много радостных эмоций и позитива», — отметил помощник участкового лесничего Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Крехалев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.